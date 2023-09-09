«Работают хорошо». Сколько стоят в Якутске опытные подсадные утки

Подзывают девочки, самцы прилетают на их зов. Фото: из объявления

На одно интересное объявление наткнулась в интернете корреспондент «КП — Якутия».

«Продаются тульские подсадные утки, выводок 2023 года. Работают хорошо».

Это второе предложение зацепило наше внимание. И мы решили разузнать немного больше о «работе» подсадных уток и о том, сколько они стоят.

По указанному номеру телефона нам ответил мужчина по имени Михаил, охотник-любитель.

«Я бы не сказал, что специально занимаюсь разведением. Просто в этом году много родилось, поэтому продаю. Живут у меня на даче в Якутске», — ответил он.

Итак, представляем «резюме» подсадной утки:

Возраст: выводок 2023 года;

Опыт работы: есть;

Желаемая оплата: три тысячи рублей;

Рецензия от предыдущего «работодателя»: весной отлично подзывают. Эта порода, тульская, очень хорошо крякает.

Сегодня четыре утки уже «нашли новую работу». Но «соискатели» еще остались.

Михаил отказался от публикации своего номера телефона. Поэтому, если хотите купить уточку, подсказка: ищите на «Юле» и на Doska.Ykt.Ru.

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