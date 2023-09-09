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НовостиОбщество9 сентября 2023 7:32

Днем 10 сентября в Якутске ожидается небольшой дождь

Ночью преимущественно без осадков
Мария МАКАРОВА
Прогнозируется ветер юго-западный 2-7 м/с. Фото: KP.RU

Прогнозируется ветер юго-западный 2-7 м/с. Фото: KP.RU

Днем 10 сентября температура воздуха в столице республики составит плюс 6-8 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью 0,+2°, днем +6+8°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 7 градусов, ветер 4 м/с.

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