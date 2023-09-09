В Якутии осталось действовать два лесных пожара

Новых возгораний не обнаружено. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Якутии за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 4 237 га, передает оперативный штаб республики.

Новых возгораний не обнаружено. Все пожары потушены в Нерюнгринском, Алданском, Кобяйском, Ленском районах. Два пожара общей площадью 866 га осталось действовать в Олекминском районе.

Один из них локализован на площади 794 га, в его тушении задействовано 40 человек и 3 единицы лесопожарной техники.

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