Между Якутском и Хангаласским районом отремонтировали семь километров дороги

Общая протяженность отремонтированного участка составляет 7,2 км. Фото: пресс-служба правительства Якутии

8 сентября был торжественно открыт участок региональной дороги «Умнас», соединяющий долины Туймаада и Эркээни.

Как отметил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников, «Умнас» – одно из важнейших магистральных направлений в Якутии. Кроме ряда населенных пунктов, она ведет к Ленским и Синским столбам, множеству туристических комплексов, находящихся на левом берегу Лены, зоопарку «Орто Дойду», и другим излюбленным местам отдыха якутян.

– Поэтому ее обновлению, безусловно, радуются не только жители Хангаласского района, но и все якутяне. Дальнейший ремонт этой дороги – это приоритетная задача, стоящая перед нами, – сказал он.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет 7,2 км, начинается он на 28 км дороги «Умнас» и заканчивается на 35-м. Покрытие асфальтобетонное. Помимо дорожной одежды, сделаны водопропускные трубы, установлены дорожные знаки, заменено барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.

Подрядчиком выступила компания АО «РИК Автодор» по заключенному контракту стоимостью чуть более 298 млн рублей.

В этом году в черте города Якутска компанией «Дороги Саха» также ремонтируется участок с 11 по 20 км автодороги «Умнас», известный как Покровский тракт. Работы здесь будут завершены в 2024-м году.

Управление автомобильных дорог Якутии, которое выступает заказчиком, планирует в ближайшие годы привести в нормативное состояние весь отрезок автодороги «Умнас» до Покровска.

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