В Нюрбинском районе Якутии погиб пожилой мужчина, отправившийся по ягоды

Тело мужчины обнаружили на берегу озера. Фото: Служба спасения Якутии

5 сентября в Службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что пропал мужчина 1954 года рождения.

Выяснилось, что пожилой человек уехал с родственником по ягоды в местность Киэн маар у села Кюндядя Нюрбинского района. И в ночь с 3 на 4 сентября он покинул зимовье, где мужчины остановились переночевать, никого не поставив в известность.

Учитывая возраст и состояние здоровья мужчины, родные были обеспокоены его исчезновением. Поиски, предпринятые близкими, результатов не дали.

К поискам, помимо спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда, были привлечены работники администрации Кюндядинского наслега и сотрудники полиции.

Спасатели решили начать поиск с озера, которое находится в 500 метрах от зимовья и задействовали беспилотный летательный аппарат. В ходе поисковых работ пожилой мужчина был обнаружен на берегу озера без признаков жизни.

В Службе спасения напоминают, что люди в возрасте, имеющие различные заболевания, требуют особого внимания и обязательного сопровождения. Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.