В Якутии будет создан центр по производству БПЛА

В течение трех лет в Якутии будет развернут центр по производству дронов. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В Якутии состоялось подписание меморандума об установлении партнерских отношений и развитии сотрудничества между республикой и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Якутия и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» развивают сотрудничество в области поддержки и развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации Российской Федерации в республике. В том числе и создание регионального научно-производственного центра по развитию беспилотной авиации.

Генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков выразил надежду, что в течение ближайших трех лет на территории республики будет развернут один из самых перспективных научно-производственных центров по производству дронов в России.

«Республика может стать одним из самых квалифицированных заказчиков, потому что задачи транспортной доступности здесь очень большие. Кроме того, мы рассчитываем на то, что республика сможет полностью развивать потенциал, связанный с ИТ. Поэтому мы надеемся, что в мозгах российских дронов, которые сегодня создаются по всей стране, будет значимая часть именно якутской», — сказал Песков.

Напомним, в России по поручению президента страны Владимира Путина создаются научно-производственные центры беспилотных летательных аппаратов в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

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