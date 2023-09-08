В Якутске планируют построить пристрой к школе №17

Проект должен быть разработан и пройти экспертизу до конца года. Фото: ЯСИА

Строительство пристроя к школе № 17 планируется в Якутске, сообщает ЯСИА со ссылкой на мэра города Евгения Григорьева.

Во время прямого эфира на телеканале «Якутия 24» он рассказал, что на данный момент ведется разработка проектно-сметной документации. Проект должен быть разработан и пройти экспертизу до конца года. После получения положительного заключения экспертизы совместно с региональным правительством проект будет включен в один из национальных проектов.

Глава города отметил, что ежегодно количество школьников в столице увеличивается на две тысячи учеников. Ведется большая работа по созданию новых ученических мест, строительству новых зданий и пристроев школ. Сегодня одновременно строятся шесть школ, что является историческим максимумом для Якутска.

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