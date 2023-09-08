Двое жителей Якутска ответят в суде за организацию незаконной миграции в Россию

Подсудимые за деньги изготовляли подложные документы о принятии на работу и предоставлении жилого помещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Якутска обвиняются в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

С января 2019 года по март 2023 года подсудимые за деньги изготовляли подложные документы о принятии на работу и предоставлении жилого помещения ряду иностранных граждан — выходцев одной из стран СНГ.

Эти документы потом подавались в миграционный орган, чтобы поставить иностранных граждан на учет по месту пребывания, без намерения реально предоставить им работу и место жительства. Тем самым легализовалось незаконное нахождение иностранцев на территории России.

Следователи выявили 39 эпизодов незаконной постановки на учет иностранных граждан в одном из частных домов Якутска.

Уголовное дело будет направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

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