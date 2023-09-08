Житель Якутска получил условный срок за пиратство якутских фильмов

Общая сумма причиненного ущерба составила более 6 миллионов рублей. Фото: кадр из фильма «Айта»

32-летний житель Якутска осужден за нарушение авторских и смежных прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Подсудимый с февраля по май 2023 года незаконно выложил в соцсети фильмы с целью бесплатного распространения без согласия правообладателя. Это такие картины, как «Атын олох», «Проклятие. Мертвая земля», «Черный снег», «Биhиги кыhыммыт», «Республика Z» и «Айта». Общая сумма причиненного ущерба составила более 6 миллионов рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, признания вины, отсутствия судимостей приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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