В Якутске открыли две новые теплые остановки в Автодорожном и Октябрьском округах

Остановка «Автодорожный факультет» по улице Красильникова. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 7 сентября сразу в двух округах открыли теплые остановочные павильоны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Это остановки «Университет» по улице Кулаковского и «Автодорожный факультет» по улице Красильникова.

В 2023 году в городе открывается 10 новых теплых автобусных остановок, в прошлые года было построено 30.

«В первую очередь, мы строим теплые остановки рядом с социальными объектами. Для нашего резко континентального климата с долгими холодными зимами тепло в остановках необходимо», — сказал заместитель главы Якутска Антон Алексеенко.

Остановка «Университет» по улице Кулаковского. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Внутри новых теплых остановках установлены мониторы, тепловые завесы, охранно-пожарные оборудования, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, видеонаблюдения, инфракрасные обогреватели, урны, скамейки, пандусы людям, испытывающим трудности в передвижении. Также новые остановки оборудованы электрическими розетками для бесплатной подзарядки гаджетов.

Теплые остановки устанавливаются по заказу мэрии Якутска в лице заказчика МКУ «Главстрой». Подрядной организацией новых остановок выступило ООО «Артык-Строй», эксплуатирующим предприятием назначено МУП «Служба технического обслуживания».

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