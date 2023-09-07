Полицейских Якутии поздравили со 100-летием патрульно-постовой службы органов внутренних дел РФ

В Якутске в отдельном батальоне патрульно-постовой службы несут службу 212 сотрудников. Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутии провели торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил сотрудников и ветеранов патрульно-постовой службы со знаменательной датой и вручил благодарственные письма.

Ранее в июне глава подписал указ об единовременной специальной социальной выплате отдельным категориям сотрудников подразделений МВД по Якутии. Для поддержки полицейских, которые работают «на земле» — сотрудников патрульно-постовой, дорожно-патрульной, охранно-конвойной служб, участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — было выделено 100 миллионов рублей. Порядка тысячи сотрудников получили от республики единовременную социальную выплату.

Патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Сегодня в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России «Якутское» несут службу 212 сотрудников, которые достойно продолжают славные традиции своих предшественников.

С начала текущего года с участием сотрудников батальона патрульно-постовой службы полиции раскрыто 102 преступления, совершенных на улицах и в иных общественных местах. Сегодня количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах Якутска снизилось на 11,5 %. Из общего количества преступлений, 22,1% преступлений раскрыто по горячим следам.

Якутяне почтили память сотрудников МВД республики и отдали дань уважения тем, кто не может разделить сегодня с ними важные, радостные события, которые происходят в жизни Якутии.

Участники торжественного мероприятия почтили память сотрудников МВД, погибших на боевом посту — капитана милиции Владислава Фелькера, старшего лейтенанта милиции Федора Авдеева, старшего прапорщика Семена Птицына, прапорщика Матвея Лобанова, старшего сержанта милиции Аркадия Саввинова, сержанта Аркадия Матвеева.

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