В Якутии учредили День Осуохая

Глава Якутии подписал указ о Дне Осуохая. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев 7 сентября подписал указ об учреждении Дня осуохая, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что указ подписан в целях сохранения и популяризации объекта нематериального культурного наследия народов Российской Федерации — традиционного исполнения якутского кругового танца «Осуохай».

Согласно тексту указа, День осуохая в Якутии будет отмечаться ежегодно 25 мая.

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