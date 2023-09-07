В ночь на 8 сентября в Якутске ожидаются заморозки

Ночью температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Фото: KP.RU

Днем 8 сентября в столице республики температура воздуха достигнет плюс 7-9 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью 0,-2°, днем +7+9°», — говорится в прогнозе.

Сегодня вечером в 18 часов в городе зафиксировано плюс 6 градусов, ветер 2 м/с.

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