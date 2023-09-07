В Томпонском районе начала работу обогатительная фабрика «Верхне-Менкече»

Айсен Николаев в торжественной обстановке дал старт работе новой обогатительной фабрики. Фото: Андрей СОРОКИН

7 сентября глава Якутии Айсен Николаев в торжественной обстановке дал старт работе новой обогатительной фабрики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это фабрика по переработке серебро-полиметаллической руды месторождения «Верхне-Менкече» в Томпонском районе Якутии.

В Якутске в церемонии запуска в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков, министр промышленности и геологии Максим Терещенко. На самом объекте присутствовали государственный Советник Якутии Вячеслав Штыров, глава Томпонского района Яков Степанов и президент группы «ГеоПроМайнинг» Роман Николаевич Худолий.

«Сегодня мы открываем новую веху в истории промышленности Якутии. Появляется новая отрасль по добыче и переработке серебро-полиметаллической руды. Мы долго шли к этому. Благодаря упорству и таланту руководителей проекта в республике появился новый горнодобывающий комплекс», — сказал глава Якутии.

Запуск в эксплуатацию новой обогатительной фабрики позволит создать для республики 800 новых рабочих мест, а также обеспечит новые налоговые поступления в бюджет региона. Мощность фабрики составляет 500 тысяч тонн, производительность — 300 тысяч тонн руды в год.

Отмечается, что обогатительная фабрика на месторождении «Верхне-Менкече» будет производить свинцово-серебряный и цинковый концентрат. Месторождение расположено на территории Томпонского района в 280 км от поселка Хандыга.

Запасы «Верхне-Менкече» по категории С1+С2 составляют: 2 237 тыс. тонн серебра, 236 тонн свинца и 245 тонн цинка. Срок отработки составляет более 15 лет. Месторождение будет разрабатываться подземным способом. Переработка руды будет производиться на обогатительной фабрике гравитационным способом с последующей флотацией.

Фабрика работает с использованием полного производственного водооборота. Сбросы производственных сточных вод отсутствуют. Применение оборотного водоснабжения позволяет использовать природные воды в технологических процессах обогатительной фабрики в минимальных количествах.

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