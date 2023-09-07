В Якутии директор фирмы подозревается в хищении средств, выделенных на коровник

Подозреваемый получил субсидию и похитил ее. Фото: скриншот видео МВД по Якутии

На 32-летнего руководителя одного из сельскохозяйственных кооперативов республики заведено уголовное дело о хищении более 6 миллионов рублей, сообщает МВД по Якутии.

В июне 2021 года подозреваемый от имени кооператива заключил с Минсельхозом республики соглашение на возмещение затрат, понесённых предприятием при строительстве и модернизации коровника на 100 голов.

Как считает следствие, на самом деле никаких работ не производилось. Фигурант предоставил фиктивные документы, на основании которых ему и была выделена субсидия. Полученные денежные средства в дальнейшем он присвоил себе.

Дело заведено по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В Якутске и Верхневилюйске проводятся обыски, изъяты документы, цифровые носители информации, а также свыше 2,2 млн рублей наличными. Предварительное расследование продолжается.

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