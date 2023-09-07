Семья из 213 человек: якутянка прописала у себя в квартире целую деревню мигрантов

Первая страница списка «семьи», всего их 6. Фото: соцсети

213 человек записано в справке о составе семьи у жительницы села Табага городского округа «город Якутск».

Толпа сестер, братьев, племянников, теть, дядь, знакомых, их родных и даже один коллега якобы живет в одной квартире на улице Строительной. Весь список «родственников» занял целых шесть страниц.

Фотографии распространились 7 сентября в соцсетях. Полный список — по ссылке.

Вторая страница списка «семьи». Фото: соцсети

Редакция «КП — Якутия» уточнила в МВД Якутска о «большой дружной семье».

Да, действительно такое дело было расследовано — аж 16 эпизодов. Материалы направили в суд. Но в связи с раскаянием обвиняемой дело было прекращено.

«Ну хотя бы муж один», — между тем шутят пользователи.

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