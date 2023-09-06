Новосибирский врач рассказал о зависимости от капель для носа

Дмитрий Сергеевич Алексеенко, заведующий оториноларингологическим отделением, проводит осмотр пациента после эндоскопической синус-операции. Фото: «РЖД-Медицина»

Заболевания лор-органов, риниты зачастую носят сезонный характер. Врач-оториноларинголог, заведующий оториноларингологическим отделением клиники ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» города Новосибирска Дмитрий Алексеенко рассказал, как у людей возникает зависимость от сосудосуживающих капель и как потом от нее избавиться.

Одна из причин ринитов - многочисленные вирусы, бактериальные инфекции. Быстрый способ эффективно избавиться от насморка (то, что зачастую предлагает реклама) - закапать в нос сосудосуживающие капли.

Команда оториноларингологов представлена высококвалифицированными специалистами в своей области, имеющими огромный опыт проведения сложнейших лор-операций. Фото: «РЖД-Медицина»

По словам Дмитрия Алексеенко, такие препараты действительно помогают быстро восстановить носовое дыхание. Но ситуация может осложниться, если насморк не проходит, а человек продолжает пользоваться этим средством. Возникает нафтизин-галазолиновая зависимость, с которой иногда приходится бороться оперативным путем.

- Существует золотой стандарт обследования, - поясняет врач, - компьютерная томограмма плюс эндоскопическое исследование полости носа, дополнительно могут потребоваться обследование и консультации смежных специалистов, например аллергологов, риноманометрия. В ходе обследования решается вопрос, показана ли пациенту операция или можно полечиться консервативно. Например, немедикаментозное лечение - рефлексотерапия: массаж, иглоукалывание, лазеропунктура, то есть воздействие на рефлексогенные зоны (биологически активные точки). Кроме того, в аптечной сети имеется препарат R-GEL (новосибирская разработка), который оказывает эффект, сравнимый с воздействием сосудосуживающих средств. Комплекс лечения может включать также физиотерапевтические сеансы (лазеротерапия, электрофорез, фонофорез, биоптрон) и местную терапию. В последнем случае назначаются препараты из группы топических кортикостероидов (назонекс, нозефрин, дезринит и т. д.). Но если вышеуказанные способы не помогли, стоит задуматься о повторном визите к лор-врачу и определиться с выбором оперативного пособия. Это могут быть вмешательства на носовых раковинах, операции по исправлению носовой перегородки, устранению деформаций наружного носа и носового клапана, эндоскопические операции на околоносовых пазухах и носоглотке, поскольку вероятными причинами стойкой заложенности носа могут оказаться искривленная носовая перегородка, аденоиды, полипоз и новообразования полости носа, хронический риносинусит, деформации наружного носа и носового клапана. Все данные виды высококвалифицированной помощи успешно в течение многих лет проводятся в лор-отделении ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» города Новосибирска.

Сложные клинические случаи в отделении оториноларингологии обсуждаются коллегиально. Фото: «РЖД-Медицина»

В клинике «РЖД-Медицина» проводят и другие операции, здесь оказывают все виды хирургической лор-помощи: внутригортанные операции на голосовых складках, удаление небных миндалин и аденоидов холодноплазменным методом, выполняют операции и при храпе, санирующие и слухоулучшающие операции. Проблемы слезных путей (когда плохо идет отток слезы) тоже решают оториноларингологи, выполняется операция дакриоцисториностомия. Достаточное развитие получила и пластическая хирургия: регулярно проводятся операции по восстановлению формы носа и ушей. Минимально инвазивные методы, применяемые в лор-хирургии, дают пациентам возможность проводить в стационаре минимум времени.