Днем 7 сентября в Якутске ожидается плюс 9 градусов

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Фото: KP.RU

Днем 7 сентября в столице республики температура воздуха составит плюс 7-9 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью -1+1°, днем +7+9», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 10 градусов, ветер 3 м/с.

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