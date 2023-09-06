Внесены изменения в схему движения городского автобуса № 17 в Якутске

Автобусы 17-го маршрута будут ездить немного по-другому. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В схему движения маршрутного автобуса № 17 внесены изменения, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

С 1 сентября 2023 года автобусы этого маршрута будут ездить по следующей схеме:

С конечной остановки «Институт Мерзлотоведения» — Сергеляхское шоссе — улица Красильникова — улица Автодорожная — улица Ксенофонта Уткина — улица Автодорожная — улица Ойунского — улица Пояркова — улица Богатырева — улица Хабарова — набережная Романа Дмитриева — 202-й микрорайон — улица Ларионова — улица Суоруна Омоллоона — улица Чиряева — проспект Ленина — улица Кулаковского — улица Дежнева — улица Автодорожная — улица Ксенофонта Уткина — улица Автодорожная — улица Красильникова — Сергеляхское шоссе до конечной остановки «Институт Мерзлотоведения».

Отмечается, что схема автобусного маршрута № 17 изменена в целях улучшения транспортного обслуживания на территории Якутска.

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