В Якутске до конца 2023 года откроют новую общественную баню

Готовность бани составляет порядка 98%. Фото: t.me/EvgenyGrigorev

До конца года в Якутске, на месте бывшего торгового центра «Факел» в Мархе, откроется новая баня на 100 помывочных мест, сообщил мэр Евгений Григорьев.

Он отметил, что до этого заброшенное здание пустовало с 90-х годов прошлого века.

Проект реализуется частным инвестором ООО «Бизнес-инфо» по механизму концессии, полностью за счет собственных средств, общая сумма финансирования составила более 133 миллионов рублей.

– Сегодня утром проверили ход завершения работ, готовность объекта составляет порядка 98 процентов. Закуплено необходимое оборудование, ведется подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, – написал Григорьев.

Он выразил уверенность, что новая баня с парилкой будет пользоваться популярностью не только у жителей Мархи, но и других районов города. Также для отдельных категорий граждан будут установлена льготная стоимость посещения.

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