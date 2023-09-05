В среду в Якутске ожидается небольшой дождь

6 сентября в Якутске прогнозируют небольшой дождь

Днем в среду, 6 сентября, в Якутске температура воздуха составит до +14 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с. Ночью +5+7°, днем +12+14°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в шесть часов вечера в столице республики зафиксировали +14 градусов, ветер 2 м/с.

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