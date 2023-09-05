В оленеводческом стойбище в Оймяконском районе Якутии произошло убийство

В оленеводческом стойбище произошло убийство. Фото: Следком Якутии

По факту обнаружения тела мужчины 1969 г.р. в оленеводческом стойбище в Оймяконском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, сообщил Следком Якутии.

Как предварительно установило следствие, к совершению преступления причастен знакомый потерпевшего 1982 г.р.

Мужчины распивали алкоголь. В ходе застолья между ними возникла ссора, а далее завязалась борьба. Подозреваемый выстрелил потерпевшему в живот. От полученного огнестрельного ранения тот скончался на месте.

В убийстве подозревается знакомый погибшего. Фото: Следком Якутии

С участием подозреваемого проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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