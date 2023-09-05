Полиция Якутска ищет мужчину, ударившего девушку в «Ремиксе»

В Якутске ищут мужчину, ударившего в клубе девушку. Фото: скриншот видео

Сообщение об инциденте появилось в соцсетях. Отмечалось, что мужчина в ходе конфликта ударил девушку по голове. Как уточнил канал Sakhaday, у пострадавшей черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с 2 на 3 сентября. Со слов девушки, пьяный незнакомый мужчина спровоцировал конфликт, а потом пытался подсесть к девушкам, несмотря на то, что они были против. Когда девушка попросила бармена вызвать охрану, он внезапно ее ударил по голове. Видео по ссылке.

Охрана вывела мужчину из клуба. Муж пострадавшей достал записи видеокамер, а девушка написала заявление в полицию. Чтобы ускорить установление личности неизвестного, она просит узнавших его сообщить ей по телефону: 8 (961) 867-96-38.

Как пишет МВД по Якутии, в настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя.

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