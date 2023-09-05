Малоинвазивные вмешательства с хорошим исходом

Заведующий отделением Александр Александрович Кобец проводит артроскопическую операцию на коленном суставе. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

В новосибирской клинике «РЖД-Медицина» работают врачи - травматологи-ортопеды, которые оперируют быстро и практически без крови. Большой накопленный опыт в артроскопической хирургии, техника высочайшего уровня позволяют специалистам возвращать пациентам подвижность суставов.

В прошлое уходят большие открытые операции на коленных, плечевых, голеностопных, локтевых суставах и непредсказуемый исход, когда возвращение к спорту или активной жизни иногда бывало и невозможно. Теперь же такие операции заменил метод артроскопии. Это и способ диагностики, и при необходимости решение проблемы. Такие оперативные вмешательства в клинике «РЖД-Медицина» проводят в любом возрасте.

- К повреждениям, которые можно лечить с помощью артроскопической хирургии, относятся травмы мениска коленного сустава, связок коленного сустава, повреждения хряща и другие. К травмам плечевого сустава относится разрыв суставной губы лопатки, повреждение сухожилий вращательной манжеты плеча, травма хряща либо головки плеча, либо лопатки. Также можно лечить такую патологию, как тендинит сухожилия длинной головки бицепса плеча, то есть воспаление сухожилия бицепса, которое возникает при хронической повторяющейся травме. Также мы лечим повреждения голеностопного сустава: остеохондральные переломы, повреждения связочного аппарата, проводим диагностические вмешательства при сложных повреждениях. При заболеваниях локтевого сустава это может быть видеоассистенция при фиксации головки лучевой кости, методы лечения и резекции при артрофиброзе. Все это делается с помощью современного оборудования и инструментов быстро и без крови, - рассказывает заведующий отделением, врач - травматолог-ортопед клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске Александр Кобец.

Заведующий отделением Александр Александрович Кобец и врач - травматолог-ортопед Сергей Сергеевич Гайворонских проводят лапароскопическую операцию. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

По словам врача, обычно пациенты с такими травмами - спортсмены-профессионалы или любители. Но есть и люди, которые заняты физическим трудом на работе, молодые мамы, которые многое переносят на ногах. Категория пожилых пациентов имеет дегенеративные изменения, заболевания суставов - остеоартрит либо последствия перенесенных травм, и проведение артроскопии возможно и для них. Последние 15 лет с развитием экстремальных увлечений травмы и заболевания появились и у подростков. В клинике «РЖД-Медицина» в Новосибирске принимают пациентов и в юном, и в зрелом возрасте. Артроскопические операции здесь проводят подросткам с 14 лет, а самым возрастным стал 89-летний пациент.