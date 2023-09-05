В Нюрбинском районе Якутии по требованию прокуратуры отменили незаконную покупку дорогостоящего автомобиля

В Нюрбинском районе хотели закупить дорогостоящий автомобиль для муниципальных нужд. Фото: Википедия

В Нюрбинском районе в Единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона на приобретение автомобиля Hyundai Creta для муниципальных нужд, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Причем начальная (максимальная) цена контракта составила 2 700 000 рублей. Вместе с тем эта закупка не соответствовала принципу эффективности использования бюджетных средств. Кроме того, были допущены нарушения при установлении начальной (максимальной) цены контракта.

Прокуратура района внесла главе МО «Октябрьский наслег» и руководителю МБУ «Благоустройство Октябрьского наслега» представления.

По результатам их рассмотрения в связи с допущенными нарушениями принято решение об отказе от закупки автомобиля, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

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