При пожаре в Сунтарском районе Якутии погиб мужчина

Дом сгорел полностью. Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

Вечером 4 сентября произошел пожар в частном доме на улице Аммосова в селе Сунтар Сунтарского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после вызова. На момент их прибытия дом горел открытым огнем.

В результате пожара погиб мужчина 1982 г.р., пострадал мужчина 1954 г.р., огнем поврежден дом с пристроем по всей площади — 110 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники республиканской пожарной охраны.

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