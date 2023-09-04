Житель Якутска надругался над женщиной и избил до смерти ее заступника

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагически окончилась встреча нового 2023 года для компании в Якутске. Женщина и двое мужчин 1 января отмечали праздники и распивали алкоголь в одной из квартир города.

По мере опьянения один из мужчин надругался над своей новой знакомой, а через некоторое время решил повторить насилие. Второй мужчина попытался заступиться за женщину, но собутыльник жестоко его за это избил.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время. Увидев это, обвиняемый скрылся, но его личность была установлена сотрудниками полиции.

В настоящее время 46-летний мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, покушении на их совершение, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

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