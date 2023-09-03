Завершается ремонт проблемной Тандинской дороги в Усть-Алданском районе Якутии

Дорога Борогонцы — Танда. Фото: администрация Усть-Алданского района

На автодороге Борогонцы — Танда завершаются ремонтные работы, сообщила пресс-служба администрации Усть-Алданского района.

Договор с подрядчиком был подписан 7 августа. Сейчас работы идут на восьми участках протяженностью 5,5 км. Всего же расстояние между селами составляет около 40 км.

На прошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев поручил передать дорогу Борогонцы — Танда под региональное ведомство.

Напомним, данная дорога соединяет жителей четырех сел — Танда, Тит-Арыы, Бярийе и Тюлях — с районным центром Борогонцы. Каждое лето после дождей селяне остаются без автотранспортной связи.

Так, этим летом они оставались отрезанными от мира около трех недель. Дошло до того, что люди пересели на лошадей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.