В самом северном селе Якутии появился высокоскоростной интернет

Глава Якутии Айсен Николаев дал команду на запуск волоконно-оптической линии связи в селе Юрюнг-Хая. Фото: Андрей СОРОКИН

2 сентября глава Якутии Айсен Николаев дал команду на запуск волоконно-оптической линии связи в селе Юрюнг-Хая, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Это самый северный поселок нашей республики и всего Дальнего Востока — дальше только Северный ледовитый океан», — написал глава в своем телеграм-канале.

Таким образом, Анабарский район стал первым арктическим районом, полностью подключенным к ВОЛС. В 2020 году высокоскоростной интернет появился в Оленекском районе, в селах Оленек и Харыялах, в 2021 году — в селе Жилинда. В прошлом году линии связи дошли до села Саскылах Анабарского района, а оттуда за короткое время они были проложены до села Юрюнг-Хая.

«Это результат настоящего трудового героизма и высокого профессионализма работников „Ростелекома“. В кратчайшие сроки, в сложнейших условиях они смогли протянуть 143 километра линий связи от Саскылаха до Юрюнг Хая. А всего с 2020 года от Оленька до океана пройдено расстояние в 683 километра», — добавил Айсен Николаев.

По его словам, республика движется к главной цели – обеспечить скоростным интернетом все арктические районы Якутии. Следующим муниципальным образованием, куда будут проложены ВОЛС, станет Жиганский район.

«Благодаря огромной работе правительства Якутии и операторов связи сегодня в регионе проведено оптоволокно практически до всех населенных пунктов, где проживает 92% населения региона. С приходом ВОЛС в арктических районах снижаются тарифы для граждан в 100 и даже более раз», — подчеркнул министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

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