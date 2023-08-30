В Якутии начали строительство новой теплоэлектростанции

Фото: Андрей СОРОКИН

В 2028 году в Якутии планируют ввести новую тепловую электростанцию в Ленском районе. Сегодня, 30 августа, прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства Новоленской ТЭС.

Проект реализуется ПАО «Интер РАО» при содействии правительства республики. Айсен Николаев назвал Новоленскую ТЭС одним из ключевых энергетических проектов и отметил, что объект позволит покрыть энергодефицит, возникающий с увеличивающимся потреблением. В частности, связано это с ростом пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

– Появление в Ленском районе мощнейшей станции коренным образом повысит надежность энергообеспечения Западной Якутии, районов Иркутской области и Бурятии, – сказал глава Якутии.

По словам генерального директора ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука, на Новоленской ТЭС будет установлено оборудование, произведённое в России – это надёжные установки, которые гарантированно могут работать в сложных климатических условиях.

Новоленская ТЭС будет расположена в 15 км от города Ленска. Установленная мощность объекта составит 550 МВт. Станция будет включать три энергоблока. Вместе с объектом будут проложены линии электропередачи напряжением 220 кВ, протяженность которых составит 1200 км. Основным видом топлива будет газ с месторождений, разрабатываемых АО «АЛРОСА-Газ», поэтому также будет построен магистральный газопровод общей протяженностью 200 км.

Поставки электроэнергии начнутся в 2028 году. Новоленская ТЭС будет не только поставлять энергию для Восточного полигона, но и обеспечит активное развитие минерально-сырьевой базы юга Якутии. В числе основных потребителей – ПАО «Газпром», компания «Полюс Сухой Лог», ООО «Иркутская нефтяная компания», а также ОАО «Российские железные дороги».

В ходе строительства будет создано 1500 рабочих мест, после ввода станции в эксплуатацию численность персонала составит порядка 500 человек. Предполагается, что в строительстве ТЭС будут принимать участие местные кадры. В частности, на объекте могут быть трудоустроены выпускники Ленского технологического техникума.

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