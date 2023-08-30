В Олекминском районе Якутии росгвардейцы спасли человека на пожаре

Росгвардейцы заметили пожар ночью. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии
В Олекминске в 3.45 ночи росгвардейцы, патрулируя улицу Красноярова, заметили, что в одноэтажном частном деревянном доме начался пожар, сообщает пресс-служба ведомства.
Росгвардейцы сразу же вызвали пожарных и бросились на место происшествия. Они заметили, что в горящем доме находится человек.
Сотрудники Росгвардии эвакуировали 41-летнего мужчину. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии
Сотрудники Росгвардии эвакуировали 41-летнего мужчину, который находился в шоковом состоянии, а также помогли вытащить документы и ценные вещи.
Прибывшие пожарные локализовали пожар. В результате оперативных и грамотных действий сотрудников Росгвардии удалось спасти жизнь человека.
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