В Олекминском районе Якутии росгвардейцы спасли человека на пожаре

Росгвардейцы заметили пожар ночью. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В Олекминске в 3.45 ночи росгвардейцы, патрулируя улицу Красноярова, заметили, что в одноэтажном частном деревянном доме начался пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы сразу же вызвали пожарных и бросились на место происшествия. Они заметили, что в горящем доме находится человек.

Сотрудники Росгвардии эвакуировали 41-летнего мужчину. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Сотрудники Росгвардии эвакуировали 41-летнего мужчину, который находился в шоковом состоянии, а также помогли вытащить документы и ценные вещи.

Прибывшие пожарные локализовали пожар. В результате оперативных и грамотных действий сотрудников Росгвардии удалось спасти жизнь человека.

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