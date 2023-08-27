В Якутске на «Школьном базаре» будут бесплатно проводить тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис и туберкулез

Экспресс-тестирование будет проводиться в мобильном пункте на «Школьном базаре». Фото: «Центр СПИД»

В Якутске 28, 29 и 30 августа на «Школьном базаре» на Комсомольской площади будет проводиться бесплатное и добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис, туберкулез, сообщает «Центр СПИД».

Мобильный пункт будет работать с 10 до 15 часов для всех желающих от 18 лет. Анализы берутся из пальца руки с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер. В работе используется одноразовый, стерильный инструментарий и импортные экспресс-тесты 4 поколения с точностью свыше 96%.

Результаты экспресс-тестирования сообщаются устно, строго конфиденциально непосредственно обследуемому гражданину. Каждому сдавшему бесплатно по желанию выдается презерватив.

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