В Якутске 15-летний подросток на самокате получил черепно-мозговую травму в ДТП

ДТП произошло на Автостраде 50 лет Октября. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 26 августа около пяти часов вечера недалеко от торгового центра «Ураса Молл» на Автостраде 50 лет Октября сбили подростка на самокате, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

45-летний водитель на Infiniti ехал в сторону Мархи и хотел проскочить на желтый сигнал светофора. В это время 15-летний подросток уже на разрешающий сигнал светофора переезжал дорогу на самокате, не спешившись.

Прибывшая бригада скорой помощи увезла подростка в медучреждение с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.

По данному факту проводится проверка.

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