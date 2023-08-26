В Якутске переносят место пристани для судов на воздушной подушке

На месте нового причала будет организован зал ожидания для пассажиров, парковочные места и автобусная остановка. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В период межсезонья на реке Лене организуются пассажирские и грузовые перевозки на судах на воздушных подушках. Их стоянка расположена на территории дамбы в 202 и 203 микрорайонах.

Однако жители этих микрорайонов постоянно жалуются на шум сильный шум техники и возникающие неудобства от стоянки судов. Поэтому было принято решение с осени этого года изменить маршрут, по которому будут курсировать суда на воздушной подушке, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев, еще два года назад было определено место и выделены средства от города для проектирования и строительства дороги в районе станции «Намыв» в 204 микрорайоне Якутска.

Сейчас проводятся строительно-монтажные работы по формированию причала и дороги. Частичная отсыпка уже проведена, завершена вырубка и уборка кустарников, ведутся работы по выравниванию площадки станции «Намыв».

По словам министра, строительно-монтажные работы по расширению дороги начнутся уже в этом году и завершатся летом 2024 года. На месте нового причала будет организован зал ожидания для пассажиров, парковочные места и автобусная остановка.

А с этой осени город организует шатл от конечной остановки на 203 микрорайоне до остановки в районе станции «Намыв» в 204 микрорайоне. Подход судов к 202 и 203 микрорайонам будет запрещен: там начинаются работы по реконструкции набережной имени Романа Дмитриева.

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