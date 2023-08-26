В Якутии в сжатый срок установят мост на затопленной трассе «Оймякон»

Установка моста на трассе "Оймякон". Фото: Управление автодорог Якутии

На 35 километре трассы «Оймякон» начата транспортировка тяжелого механизированного моста, сообщает Управление автодорог Якутии.

Напомним, 25 августа был закрыт проезд на этом участке, который был затоплен водами реки Тарынах после обильных дождей.

Мост будет установлен в сжатый срок, уведомляет ведомство.

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