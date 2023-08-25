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НовостиПроисшествия25 августа 2023 6:44

Из пострадавшей в подозреваемую. В Ленске пенсионерку обвиняют в ложном доносе

В Ленске заведено уголовное дело за заведомо ложный донос
Ксения ГАБЫШЕВА
В Якутии пенсионерку обвиняют в заведомо ложных показаниях против своих знакомых

В Якутии пенсионерку обвиняют в заведомо ложных показаниях против своих знакомых

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

65-летняя ленчанка заявила в полицию о краже с банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Якутии. Расследование приняло неожиданный поворот.

Пенсионерка сообщила об исчезновении 11 тысяч рублей. Оказалось, что накануне пропажи денег, у женщины гостили знакомые, вечер не обошелся без алкоголя.

Однако, в итоге правоохранители вышли «на след» самой заявительницы. Она решила получить от гостей 11 тысяч рублей, которые сама и потратила.

Теперь ее ждут в отделе полиции уже в новом качестве. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо должный донос».

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