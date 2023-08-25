Из пострадавшей в подозреваемую. В Ленске пенсионерку обвиняют в ложном доносе

В Якутии пенсионерку обвиняют в заведомо ложных показаниях против своих знакомых Фото: Анатолий ЖДАНОВ

65-летняя ленчанка заявила в полицию о краже с банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Якутии. Расследование приняло неожиданный поворот.

Пенсионерка сообщила об исчезновении 11 тысяч рублей. Оказалось, что накануне пропажи денег, у женщины гостили знакомые, вечер не обошелся без алкоголя.

Однако, в итоге правоохранители вышли «на след» самой заявительницы. Она решила получить от гостей 11 тысяч рублей, которые сама и потратила.

Теперь ее ждут в отделе полиции уже в новом качестве. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо должный донос».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал,