В Якутии более 600 мотоциклов помещено на штрафстоянку за два месяца

Мотоциклисты доставляют немало хлопот ГИБДД. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

За два месяца сотрудники ГИБДД Якутии поместили на штрафстоянку более 600 мотоциклов, сообщает пресс-служба ведомства.

Мотоциклисты доставляют немало хлопот ГИБДД — многие из них это школьники и студенты,не имеющие прав на управление транспортом. Они ездят шумно, создают опасные ситуации, к сожалению, нередко совершают ДТП.

На штрафной стоянке в Якутске уже скопилось немало изъятой у нарушителей мототехники. В ходе очередного рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 27 мотоциклистов, находившихся за рулем без водительских прав и два пьяных мотоциклиста. В отношении них, а также родителей несовершеннолетних, составлены административные материалы. Техника задержана и помещена на специализированную стоянку.

Всего за два месяца сотрудниками Госавтоинспекции Якутии в отношении водителей двухколесных транспортных средств составлено 1246 административных материалов за различные нарушения ПДД, 668 мотоциклов помещены на специализированную стоянку.

Отмечается, что изъятую у нарушителя мототехнику может только собственник при предъявлении соответствующих документов.

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