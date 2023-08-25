Айсен Николаев поручил увеличить количество рабочих на строительстве аэропорта Нерюнгри

Ввести аэропорт планируют до конца года. Фото: Андрей СОРОКИН

Небольшое отставание от графика при строительстве нового аэровокзала и вспомогательной аэропортовой инфраструктуры выявилось в поселке Чульман, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Ввести аэропорт планируют до конца года. Поэтому в ходе командировки в Нерюнгринский район глава республики Айсен Николаев поручил увеличить количество рабочих на объекте, чтобы успеть сдать объект в указанный срок. В настоящее время задействовано 159 рабочих и 17 инженерно-технических работников.

«В силу разных обстоятельств завершение строительства аэропорта Нерюнгри было перенесено на один год. Сегодня готовность объекта очень высокая. Однако для того, чтобы завершить работы в указанный срок, необходимо увеличить количество работников, о чем мы сегодня договорились с подрядчиком. В свое время компания„«СтройДорСервис“ практически сделала невозможное, за рекордно короткие сроки сдав взлетно-посадочную полосу. Уверен, что и на этот раз с поставленной задачей она справится, и до конца города аэропорт будет открыт», — сказал Айсен Николаев.

Общая готовность всех объектов сегодня составляет 93%. Служебно-пассажирское здание готово на 82%. Ведется внутренняя отделка помещений, благоустраивается территория. Подрядной организацией выступает ООО «СтройДорСервис».

Старый аэровокзал, рассчитанный на прием 100 человек в час, был построен в 1987 году. С вводом нового здания пропускная способность аэропорта возрастет в 3 раза. Площадь здания составит 9 тысяч кв. метров.

На первом этаже терминала планируют оборудовать зону вылета. Здесь же разместят стойки регистрации, пункты предварительного контроля, камеру хранения, административные и иные помещения. На втором этаже - зона ожидания для пассажиров, столовая, комната матери и ребенка и технические помещения.

Также завершается строительство аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, склада горюче-смазочных материалов, станции водоподготовки.

Аэропорт Нерюнгри находится в 8 км от поселка Чульман. Состоит в ведении федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Аэропорт принимает суда авиакомпаний «Аврора», «Якутия», «Газпром-Авиа», «ИрАэро», «НордСтар» и «Сибирь».

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