В Якутии повысится оклад молодых педагогов до 75%

Якутские молодые учителя получат надбавку к окладу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пленарном заседании Августовского совещания работников сферы образования и науки глава Якутии Айсен Николаев объявил об увеличении надбавки к окладу молодым педагогам, сообщает пресс-служба правительства республики.

Руководитель региона отметил, что в сфере образования большие нарекания вызывает низкий уровень зарплаты молодых педагогов. Из-за этого возникает текучка кадров, а выпускники педколледжей и вузов не стремятся работать в школах.

– Ситуацию надо исправлять. В этой связи даю поручение правительству республики внести предложения по увеличению до 75% надбавки к окладу молодым специалистам с педагогическим стажем от 0 до 3 лет, – заявил Айсен Николаев.

Он напомнил, что 27 июля правительство утвердило Порядок адресной помощи молодым педагогам, заключившим 3-летний договор в государственных и муниципальных школах. Они будут получать подъемные в размере 3 ежемесячных окладов, а также им компенсируют оплату проезда к месту работы.

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