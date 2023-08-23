В Якутске в ночь на 24 августа местами ожидаются заморозки

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В ночь на 24 августа в столице республики при прояснении могут быть заморозки до минус двух градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, утром местами туман, ветер западный ночью 1-4, днем 3-8 м/с. Ночью +2+4°, при прояснении в окрестностях местами заморозки до -2°, днем +14+16°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 16 градусов, ветер 2 м/с.

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