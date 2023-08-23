Скульптуру собаки-копилки в Якутске запаяли, после того как бомжи несколько раз его обокрали

Теперь это просто скульптура. Фото: Марина Сантаева

После очередной кражи денег из копилки в виде скульптуры собаки в центре Якутска было принято решение запаять отверстие, сообщила директор Фонда защиты животных «Белый Бим» Марина Сантаева.

В краже подозревают лиц без определенного места жительства. В течение всего лета в фонд присылали фото и видео, как вандалы пытаются вытащить деньги через прорезь.

В этом году выемку произвели в августе. Внутри нашли множество приспособлений, которые, по всей видимости, упали туда в момент кражи.

«Мы беспокоились не только за деньги, но и за саму скульптуру, за ее целостность, у нее не раз отрывали табличку, пытались снять основание, на котором стоит собака. Поэтому было принято решение запаять копилку и оставить ее просто как скульптуру. Пусть эта собака и надпись рядом с ней будет напоминанием о том, что есть те, кому всегда нужна помощь человека. Мы от всего сердца благодарим всех, кто помогал, жертвовал деньги в помощь животным, все средства до копейки всегда тратятся исключительно на то, ради чего они собирались. Огромное спасибо всем жертвователям-благотворителям!» — пишет директор фонда.

Скульптуру установили перед торговым центром «Туймаада» 14 октября 2017 года. Первая выемка прошла 25 мая 2018 года. Тогда волонтеры извлекли из копилки 94 тысячи рублей. Все средства направлялись на помощь бездомным животным — лечение, стерилизацию.

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