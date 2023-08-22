В Якутске пройдет турнир по национальным настольным играм для любителей. Приз — круиз на Ленские столбы

На турнир не допускаются профессионалы, мастера и кандидаты в мастера спорта по национальным настольным играм. Фото: «Спорт Якутии»

В эту субботу, 26 августа, на площади Ленина в Якутске состоится турнир по национальным настольным играм для непрофессионалов и любителей, передает Минпред Якутии.

Соревнования пройдут по хабылык, хаамыска и иэрэгэй.

Желающие принять участие должны собрать команду из четырех человек — две женщины и два мужчины. Возраст — от 18 лет.

Главный приз — путевка на всех четверых на Ленские столбы на теплоходе «Михаил Светлов» с 22 по 24 сентября.

Заявки принимают до 14:00 23 августа. Подробнее в положении турнира — по ссылке.

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