Кража в стоматологической клинике в Якутске попала на камеру видеонаблюдения

Скриншот с записи камеры видеонаблюдения в стоматологической клинике в Якутске

Руководство стоматологической клиники в полицию Якутска сообщило о пропаже денег, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Как оказалось, 25-летний администратор вытащил из выдвижного ящика более 61 тысячи рублей. Этот момент попал на видеокамеру, запись можно увидеть в нашем телеграм-канале по ссылке.

Молодой человек признался сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №4, что хотел потратить эту сумму на спортивные ставки в букмекерской фирме.

Заведено уголовное дело по ст.158 УК РФ. На время предварительного следствия с фигуранта взята подписка о невыезде.

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