Якутия вошла в десятку регионов с самой высокой долей высокоубыточных договоров ОСАГО

Якутия вошла в число самых убыточных регионов по ОСАГО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Российском союзе автостраховщиков назвали регионы с самыми убыточными договорами ОСАГО.

Первое место заняла Чечня с показателем 77% договоров обязательной «автогражданки». На втором месте, отстав на 1%, оказался Дагестан. На третьем – Приморский край (53%). Далее Тыва (46%), Северная Осетия-Алания (44%), Ингушетия (42%), Кабардино-Балкария (41%), Бурятия (35%), на девятом Карачаево-Черкессия (31,5%).

Якутия замкнула десятку антирейтинга с показателем 26% договоров ОСАГО на общее число договоров обязательного автострахования.

– Первые строчки занимают одни и те же регионы. Это говорит, прежде всего, о высоких рисках мошенничества по ОСАГО в этих регионах, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них и низком уровне безопасности дорожного движения. В результате автовладельцам из этих регионов приходится платить за полисы ОСАГО больше, чем их соседям, – президент РСА Евгений Уфимцев.

Он добавил, что эффективно решать такие проблемы можно страховые компании и региональные власти могут вместе.

При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, России составляет 11%. Самая маленькая доля зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге.

Справка:

Рейтинг составляли по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

Перестраховочный пул был запущен 20 апреля 2022 года для передачи в него договоров, принадлежащих высокоубыточным сегментам рынка. Этот механизм позволяет распределить выплаты на всех страховщиков.

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