Из-за дождей в Якутске озеро Щорса вышло из берегов

Озеро Щорса по улице Лермонтова. Фото: администрация Якутска

После обильных осадков переполнилось озеро Щорса в центре города. Городские службы приступили к откачке воды с ближайшей дороги.

Местные жители пожаловались на затопление проезжей части.

– Силами управы Центрального округа совместно с городскими коммунальными службами приступили к откачке воды на дороге. Откачку проводят с помощью мотопомпы, при необходимости будут использованы ассенизаторские машины, – сообщили в администрации Якутска.

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