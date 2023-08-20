В Якутске виновник ДТП с четырьмя машинами сбежал, бросив свой автомобиль

ДТП с четырьмя авто произошло в Якутске. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Сообщение о ДТП на перекрестке Кальвица — Халтурина поступило в дежурную часть около 18 часов 19 августа, передает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Прибыв на место, госинспекторы увидели четыре автомобиля: Toyota Filder, Toyota Allion, Lexus GX 470 и Mitsubishi Pagero. На месте не оказалось водителя «Филдера».

Предварительно было установлено, что он, двигаясь со стороны улицы Дзержинского, при повороте налево не уступил встречной Toyota Allion и столкнулся, после чего наехал на Lexus, а затем и на Mitsubishi. Видео столкновения можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

В результате аварии пассажир Allion получил ушибы.

Виновник аварии сбежал, бросив свой «Филдер». Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Виновник аварии же сбежал, бросив свой автомобиль. В настоящее время ведется его розыск.

ГИБДД напоминает, что за оставление места происшествия водителю грозит административная ответственность в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

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