44 пожарных и 12 машин приехали на пожар в деревянном 16-квартирном доме в Якутске

Пожарные приехали через 5 минут. Фото: МЧС Якутии

В субботу, 19 августа, в 11:30 в дежурный пункт поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 16-квартирном деревянном доме на улице Якутская в Якутске, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожарные прибыли на место через пять минут. На вызов отреагировали 44 человека и 12 единиц техники. К их приезду внешних признаков возгорания не наблюдалось.

Огонь повредил стену и пол подъезда на площади 1,5 кв.метра. Жилой дом спасен.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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