Названа дата празднования Дня города Якутска

День города по традиции украсит праздничный фейерверк на площади Победы. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В этом году столица Якутии отпразднует 391-й день рождения с почетным званием «Якутск — город трудовой доблести», сообщает пресс-служба мэрии города.

Празднование Дня города пройдет под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии. Мероприятия начнутся 2 сентября и продлятся до 10 сентября.

В эти дни во всех округах и пригородах пройдут праздничные культурные и спортивные мероприятия, дворовые праздники, открытия новых объектов, общественных пространств, ярмарки. Во всех школах также проведут различные мероприятия в честь Дня города Якутска.

Основные праздничные мероприятия пройдут с 8 по 10 сентября на 5 площадках — Старый город, Парк культуры и отдыха, площадь Орджоникидзе, сквер им. Карла Маркса, площадь Победы. 8 сентября планируется молодежная программа в Парке Победы. День города по традиции украсит праздничный фейерверк на площади Победы.

Программа праздничных мероприятий, посвященных 391-летию со дня основания города Якутска, будет опубликована на сайте yakutskcity.ru.

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