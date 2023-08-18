Электромонтер получил смертельный удар током в Таттинском районе Якутии

Электромонтер Таттинского РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» погиб от удара током. Фото: « Якутскэнерго»

В Таттинском районе электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи третьего разряда погиб в результате удара током, сообщает Следком Якутии.

По информации прокуратуры, он входил в дежурную аварийно-восстановительную бригаду Таттинского РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго».

Мужчина проводил внеплановый обход по выявлению нарушений в работе электросети трансформаторной подстанции на территории участка жилого дома в селе Ытык-Кюель.

На месте он обнаружил обрыв электросети и поднял провод. Провод оказался под напряжением, а работник не был экипирован в средства индивидуальной защиты. Его ударило током.

Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В данный момент проводится комплекс следственных действи и изучается техническая документация.

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