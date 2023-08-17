ГИБДД нашла водителя, пересекшего в Якутске двойную сплошную линию

Водитель Honda Partner пересек двойную сплошную линию. Фото: скриншот видео

Камера видеорегистратора в машине водителя из Якутска засняла, как автомобиль Honda Partner пересекает двойную сплошную линию.

Это произошло около 8 часов утра 8 августа возле дома №102 на улице Лермонтова.

Видео появилось в интернете и попалось на глаза госинспекторам. Посмотреть его можно в нашем телеграм-канале.

ГИБДД установила личность водителя Honda.

Им оказался 35-летний мужчина. На него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ — поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

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